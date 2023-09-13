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В "Рубине" подтвердили, что заинтересованы в подписании полузащитника Вады

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Пресс-служба "Рубина" сообщила, что клуб действительно интересуется подписанием полузащитника Валентина Вады.
Фото: Getty Images
"Рубин" действительно заинтересован в подписании полузащитника Валентина Вады. Ясность касательно потенциального перехода игрока наступит в ближайшие дни", — сказано в заявлении.

27-летний Вада в данный момент находится без клуба. В структуре "Бордо" аргентинец, у которого также есть итальянское гражданство, провёл девять лет (2010-2019). Позднее футболист выступал за "Сент-Этьен", "Тенерифе", "Альмерию" и "Сарагосу".

Источник: Sport24.


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