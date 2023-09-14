"Накопились разные дела, их надо решать. Так что я пока задержался в Москве. Вот, например, Fan ID только что оформил", — сказал Черчесов.
Российский специалист находится без клуба с 19 июля 2023 года, когда был уволен из венгерского "Ференцвароша". В зарубежной команде Черчесов работал с декабря 2021 года, с ней он выиграл несколько трофеев, включая чемпионат Венгрии.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Черчесов: накопились дела, задержался в Москве. Оформил себе Fan ID
Российский тренер Станислав Черчесов рассказал о планах на будущее.
Фото: AFP 2023 / INA FASSBENDER