Как утверждает источник, "Краснодар" арендует 21-летнего футболиста молодежной сборной России у "Урала". Контракт Железнова с екатеринбургским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 400 тысяч евро. В нынешнем сезоне уроженец Саранска принял участие только в 2 из 7 матчей "Урала" в чемпионате России, но не отметился результативными действиями.
После 5 сыгранных туров РПЛ "Урал" замыкает пятерку сильнейших команд таблицы, набрав 13 очков. В ближайшем туре екатеринбуржцы 17 сентября примут воронежский "Факел".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Краснодар" арендует полузащитника "Урала" Железнова
Полузащитник "Урала" Юрий Железнов продолжит карьеру в "Краснодаре" на правах аренды.
Фото: ФК "Урал"