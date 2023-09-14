О завершении сделки информирует интернет-портал Transfermarkt. По сведениям источника, арендное соглашение с 23-летним уроженцем Дербента рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает опцию выкупа.
Как стало известно журналисту Ивану Карпову, сумма трансфера Сулейманова из "Пари НН" в "Локомотив" составит 10 млн рублей и предусматривает опцию выкупа. По условиям контракта "железнодорожники" будут обязаны выкупить нападающего за 60 млн рублей в том случае, если он сделает 7 результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тимура в 1 млн евро.
"Локомотив" арендовал нападающего "Пари НН" Сулейманова до конца сезона-2023/24
Нападающий "Пари Нижний Новгород" Тимур Сулейманов стал футболистом московского "Локомотива".
Фото: ФК "Пари НН"