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"Локомотив" арендовал нападающего "Пари НН" Сулейманова до конца сезона-2023/24

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Нападающий "Пари Нижний Новгород" Тимур Сулейманов стал футболистом московского "Локомотива".
Фото: ФК "Пари НН"
О завершении сделки информирует интернет-портал Transfermarkt. По сведениям источника, арендное соглашение с 23-летним уроженцем Дербента рассчитано до конца текущего сезона и предусматривает опцию выкупа.

Как стало известно журналисту Ивану Карпову, сумма трансфера Сулейманова из "Пари НН" в "Локомотив" составит 10 млн рублей и предусматривает опцию выкупа. По условиям контракта "железнодорожники" будут обязаны выкупить нападающего за 60 млн рублей в том случае, если он сделает 7 результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тимура в 1 млн евро.


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