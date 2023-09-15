Как утверждает источник, доход от продаж игроков достиг порядка 124 млн евро. Отмечается, что больше всех среди российских клубов на трансферы этим летом потратил "Спартак". Расходы "красно-белых" на приобретение новичков составили 24 млн евро. Вторым по затратам на переходы футболистов стало московское "Динамо" – более 20 млн евро. Третьим идет "Зенит" с расходами на покупку новичков в районе 16 млн евро.
В то же время "Зенит" заработал больше всех денег среди клубов РПЛ от продажи футболистов – свыше 60 млн евро. Доходы "Динамо" от трансферов составили 28 млн евро, ЦСКА – 14 млн.
Летнее трансферное окно 2023 года открылось 26 июня и закрылось 14 сентября в 23:59 по московскому времени.
Источник: Transfermarkt
Transfermarkt: "Спартак" потратил на трансферы летом 24 млн евро, "Зенит" – 16 млн
Клубы Российской Премьер-Лиги потратили более 98 млн евро на подписание новичков в летнее трансферное окно, которое было открыто с 26 июня по 14 сентября.
Фото: ФК "Спартак"