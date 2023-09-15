– Мне бы не хотелось делать эту ротацию, но если вспомнить прошлогодний период из 10 матчей, в них у нас случились 2 травмы. Потом еще 2 в последующих 3 играх. У нас был тяжелый график, а играя в таких условиях и не имея возможности провести между матчами тренировки – это рискованно с точки зрения здоровья игроков. Поэтому мы делали такую ротацию. Это нормально, так делают все.
Почему не оставил в стартовом составе Антона Зиньковского, Руслана Литвинова и Данила Пруцева, которые хорошо сыграли в кубковой встрече с "Динамо" (4:1)? В матче с "Динамо" первый тайм был великолепный, с высоким уровнем эффективности. Данная ротация обусловлена только календарем. Если бы это была нормальная неделя, возможно, состав был бы другим, – приводит слова Абаскаля "СЭ".
Гильермо Абаскаль был утвержден в должности главного тренера "Спартака" прошлым летом. По итогам сезона-2022/23 команда под руководством 34-летнего испанского специалиста завоевала бронзовые награды чемпионата России и вылетела в нижней сетке Пути регионов Кубка страны от тольяттинского "Акрона". Нынешний сезон "красно-белые" начали с 5-матчевой серии побед, однако затем последовала череда неудач. В последних 4 играх РПЛ "Спартак" набрал всего 1 очко и опустился на 9-ю строчку в таблице Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 7 очков.
Абаскаль объяснил ротацию стартового состава "Спартака" в последних матчах РПЛ
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль объяснил ротацию стартового состава в последних матчах чемпионата и Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"