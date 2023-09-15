Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
19:00
Нижний НовгородНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
22:00
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
21:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
22:00
НиццаНе начат

Абаскаль объяснил ротацию стартового состава "Спартака" в последних матчах РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль объяснил ротацию стартового состава в последних матчах чемпионата и Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
– Мне бы не хотелось делать эту ротацию, но если вспомнить прошлогодний период из 10 матчей, в них у нас случились 2 травмы. Потом еще 2 в последующих 3 играх. У нас был тяжелый график, а играя в таких условиях и не имея возможности провести между матчами тренировки – это рискованно с точки зрения здоровья игроков. Поэтому мы делали такую ротацию. Это нормально, так делают все.

Почему не оставил в стартовом составе Антона Зиньковского, Руслана Литвинова и Данила Пруцева, которые хорошо сыграли в кубковой встрече с "Динамо" (4:1)? В матче с "Динамо" первый тайм был великолепный, с высоким уровнем эффективности. Данная ротация обусловлена только календарем. Если бы это была нормальная неделя, возможно, состав был бы другим, – приводит слова Абаскаля "СЭ".

Гильермо Абаскаль был утвержден в должности главного тренера "Спартака" прошлым летом. По итогам сезона-2022/23 команда под руководством 34-летнего испанского специалиста завоевала бронзовые награды чемпионата России и вылетела в нижней сетке Пути регионов Кубка страны от тольяттинского "Акрона". Нынешний сезон "красно-белые" начали с 5-матчевой серии побед, однако затем последовала череда неудач. В последних 4 играх РПЛ "Спартак" набрал всего 1 очко и опустился на 9-ю строчку в таблице Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 7 очков.


Спартак Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится