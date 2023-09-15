Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
19:00
Нижний НовгородНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
22:00
АлавесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
21:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
22:00
НиццаНе начат

Абаскаль: я чувствую поддержку руководства, но меня будут судить по результатам

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль, что планирует продолжать работу в московском клубе в течение ближайшего десятилетия.
Фото: ФК "Спартак"
– Доверие – это результаты, как ты приходишь к ним, и понимание, почему этих результатов иногда нет. Жизнь тренера длинна настолько, насколько длинна серия побед его команды. Для нас тут не будет каких-то исключений, так как для всех очевидно, что "Спартак" должен побеждать. И мы делаем для этого все, так как без побед нет ничего.

У "Спартака" есть рост. Я чувствую поддержку руководства, однако меня будут судить по результатам. Надеюсь, что этого не произойдет в ближайшие лет 10, но когда-то и меня не будет в "Спартаке". Считаю, что правильный путь – не принимать эмоциональные решения и уметь преодолевать плохие моменты, чтобы становиться лучше, – цитирует Абаскаля "СЭ".

Гильермо Абаскаль был утвержден в должности главного тренера "Спартака" прошлым летом. По итогам сезона-2022/23 команда под руководством 34-летнего испанского специалиста завоевала бронзовые награды чемпионата России и вылетела в нижней сетке Пути регионов Кубка страны от тольяттинского "Акрона".

Нынешний сезон "красно-белые" начали с 5-матчевой серии побед, однако затем последовала череда неудач. В последних 4 играх РПЛ "Спартак" набрал всего 1 очко и опустился на 9-ю строчку в таблице Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 7 очков.


Спартак Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +4
  • Не нравится