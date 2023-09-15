– Доверие – это результаты, как ты приходишь к ним, и понимание, почему этих результатов иногда нет. Жизнь тренера длинна настолько, насколько длинна серия побед его команды. Для нас тут не будет каких-то исключений, так как для всех очевидно, что "Спартак" должен побеждать. И мы делаем для этого все, так как без побед нет ничего.
У "Спартака" есть рост. Я чувствую поддержку руководства, однако меня будут судить по результатам. Надеюсь, что этого не произойдет в ближайшие лет 10, но когда-то и меня не будет в "Спартаке". Считаю, что правильный путь – не принимать эмоциональные решения и уметь преодолевать плохие моменты, чтобы становиться лучше, – цитирует Абаскаля "СЭ".
Гильермо Абаскаль был утвержден в должности главного тренера "Спартака" прошлым летом. По итогам сезона-2022/23 команда под руководством 34-летнего испанского специалиста завоевала бронзовые награды чемпионата России и вылетела в нижней сетке Пути регионов Кубка страны от тольяттинского "Акрона".
Нынешний сезон "красно-белые" начали с 5-матчевой серии побед, однако затем последовала череда неудач. В последних 4 играх РПЛ "Спартак" набрал всего 1 очко и опустился на 9-ю строчку в таблице Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 7 очков.
Абаскаль: я чувствую поддержку руководства, но меня будут судить по результатам
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль, что планирует продолжать работу в московском клубе в течение ближайшего десятилетия.
Фото: ФК "Спартак"