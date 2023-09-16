"Рекомендация врачей была еще отдохнуть, но желание было быстрее вернуться к команде... Под конец матча почувствовал себя чуть хуже, выпил таблетку", — сказал Юран.
Специалист считает, что когда главный тренер рядом с игроками, они чувствуют себя увереннее. Также Юран поблагодарил свой тренерский штаб, который продолжал работу в его отсутствие.
Напомним, чуть более недели назад Юран был вынужден лечь на вынужденную операцию.
Источник: ТАСС.
Юран: рекомендация врачей была еще отдохнуть. Под конец матча с "Динамо" почувствовал себя хуже и выпил таблетку
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран объяснил, почему решил руководить командой в матче 8-го тура с "Динамо" (1:1). Специалист недавно перенёс операцию.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов