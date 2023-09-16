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Юран: рекомендация врачей была еще отдохнуть. Под конец матча с "Динамо" почувствовал себя хуже и выпил таблетку

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Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран объяснил, почему решил руководить командой в матче 8-го тура с "Динамо" (1:1). Специалист недавно перенёс операцию.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
"Рекомендация врачей была еще отдохнуть, но желание было быстрее вернуться к команде... Под конец матча почувствовал себя чуть хуже, выпил таблетку", — сказал Юран.

Специалист считает, что когда главный тренер рядом с игроками, они чувствуют себя увереннее. Также Юран поблагодарил свой тренерский штаб, который продолжал работу в его отсутствие.

Напомним, чуть более недели назад Юран был вынужден лечь на вынужденную операцию.

Источник: ТАСС.


Юран Нижний Новгород Динамо
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