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Депутат Журавлев: не надо платить футболистам миллиарды. За эти деньги любая сборная выиграла бы чемпионат вселенной

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что футболистам пора прекращать платить большие зарплаты.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
"Собрали деньги за билеты с тех, кто пришёл на стадион, и разделили между игроками обеих команд, что были на поле. Вот это — их зарплата, если всего пять зрителей на матче, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже выиграла чемпионат вселенной", — заявил Журавлёв.

Депутат заявил, что крупные российские корпорации и регионы не должны выделять деньги на "кривоногих футболистов", а должны тратить их, если у них они лишние, на нужды страны в нынешнее время. Депутата возмутило, что многие из игроков "проводят своё рабочее время на скамейке запасных".

Источник: РИА Новости.


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