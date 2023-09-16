"Собрали деньги за билеты с тех, кто пришёл на стадион, и разделили между игроками обеих команд, что были на поле. Вот это — их зарплата, если всего пять зрителей на матче, то и денег, извините, кот наплакал. А не все эти миллиарды, за которые любая сборная давно бы уже выиграла чемпионат вселенной", — заявил Журавлёв.
Депутат заявил, что крупные российские корпорации и регионы не должны выделять деньги на "кривоногих футболистов", а должны тратить их, если у них они лишние, на нужды страны в нынешнее время. Депутата возмутило, что многие из игроков "проводят своё рабочее время на скамейке запасных".
Источник: РИА Новости.
Депутат Журавлев: не надо платить футболистам миллиарды. За эти деньги любая сборная выиграла бы чемпионат вселенной
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что футболистам пора прекращать платить большие зарплаты.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ