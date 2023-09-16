"Чем РПЛ отличается от Второй лиги? В скорости. Здесь все быстрее и, очевидно, другое поле — из-за этого у меня ногу свело. А в целом другие скорости и вообще все другое, уровень другой", — сказал Лепский.
18-летний Лепский провёл на поле 71 минуту в составе "Динамо" в матче 8-го тура чемпионата России с "Пари НН" (1:1). В этом сезоне спортсмен выступает за "Динамо-2" во Второй лиге, где в семи матчах забил уже два гола.
Источник: Sport24.
Дебютант "Динамо" Лепский: отличия РПЛ от Второй лиги? В скорости. Здесь все быстрее и, очевидно, другое поле
Защитник "Динамо" Иван Лепский назвал главные отличия между РПЛ и Второй лигой.
Фото: ФК "Динамо"