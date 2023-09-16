"Заставляют таскать мячи? Не назову это дедовщиной, но, мне кажется, во многих командах молодые выполняют черновую работу. Из очевидного — я могу где-то потаскать мячи, собрать их или воду принести, но это не трудно", — сказал Лепский.
18-летний спортсмен, начавший нынешний сезон в качестве игрока второй команды бело-голубых, получил вызов в первую команду от Марцела Лички на встречу с "Пари НН" (1:1) в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Защитник отыграл свыше 70 минут.
Источник: Sport24.
Лепский — о "дедовщине" в "Динамо": не назову это так. Во многих командах молодые выполняют черновую работу
Молодой защитник "Динамо" Иван Лепский рассказал, сталкивался ли в московском клубе с так называемой "дедовщиной".
Фото: ФК "Динамо"