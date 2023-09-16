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Ивич: "Краснодар" приехал в Грозный, чтобы победить. У нас было хорошее количество шансов

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич подвел итоги матча 8-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:1).
Фото: Чемпионат.com
- Могу сказать, что это реалистичный результат. Была открытая игра, у обеих команд были шансы, хорошо боролись. В первом тайме мы были доминанты, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты. Первые 20 минут второго тайма "Ахмат" играл лучше, но потом мы перехватили инициативу и начали создавать свои моменты, чтобы забить второй гол. Это футбол, такое бывает. В плане атаки я доволен нашими движениями, тот факт, что при игре в защите соперник создал много моментов, надо это исправить. Мы приехали сюда, чтобы победить, у нас было хорошее количество шансов.

В субботу, 16 сентября, в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги "Ахмат" принимал на своем поле нынешнего лидера текущего чемпионата - "Краснодар". Встреча проходила в Грозном и завершилась вничью со счетом 1:1. На гол полузащитника Ивана Олейникова гости ответили точным ударом хавбека Кади Боржеса. Напомним, что таким образом подопечные Владимира Ивича не проигрывают в РПЛ на протяжении 14 матчей подряд, повторив свое достижение 2015 года. После 8 сыгранных матчей "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. "Быки" одержали в нынешнем сезоне пять побед и трижды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +9 (12:3). В девятом туре первенства страны краснодарцы примут у себя дома екатеринбургский "Урал".

Источник: "Матч ТВ"


Ивич Краснодар Ахмат
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