В настоящее время 32-летний футболист является свободным агентом. Он готов поехать в Россию.
Тем не менее, пока неизвестно, перейдёт ли Гилявоги в "Локомотив". Препятствием являются высокие зарплатные ожидания француза.
Последней командой Гилявоги был "Вольфсбург". За немецкий клуб он в прошлом сезоне провёл 26 матчей и забил один мяч. Стоимость игрока оценивается в 2 млн евро.
Источник - "Спорт-Экспресс".
"Спорт-Экспресс": "Локомотив" интересуется французским защитником Гилявоги
"Локомотив" заинтересован в подписании французского защитника Джошуа Гилявоги.
Фото: Global Look Press