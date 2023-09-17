– Играли, может быть, хорошо, но, к сожалению, не удалось победить. Не заработали три очка, а это самое главное, поэтому сложно оценивать свою игру. Уровень чемпионата России хороший, — цитирует Бителло ТАСС.
Напомним, 23-летний Бителло 14 сентября стал футболистом московского "Динамо". Бразилец заключил контракт с бело-голубыми до июня 2028 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, клуб из России заплатил "Гремио" 10 миллионов евро за трансфер южноамериканца. В матче восьмого тура РПЛ с нижегородским "Пари НН" Бителло дебютировал на бело-голубых. Он вышел на замену на 61 минуте. Минувшая встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.
Новичок "Динамо" Бителло: уровень чемпионата России хороший
Новобранец московского "Динамо" Бителло прокомментировал свой дебютный матч в составе бело-голубых в рамках 8-го тура РПЛ с нижегородским "Пари НН".
Фото: ФК "Динамо"