Злоумышленник вскрыл дверь фаншопа на стадионе "Ак Барс Арена" и похитил различные предметы клубной атрибутики, включая кепки, футболки и толстовки на общую сумму 65 тыс. рублей.
Несмотря на сработавшую сигнализацию, сообщение о происшествии почему-то не дошло до ЧОПа. Работники магазина обнаружили пропажу только на следующее утро. Пока что злоумышленник не задержан, сообщает телеграм-канал Mash.
Злоумышленник обокрал клубный магазин "Рубина" после поражения от "Зенита"
В ночь после поражения от команды "Зенит" (0:3) неизвестный мужчина совершил кражу в клубном магазине казанского "Рубина".
Фото: Вечерняя Казань