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Злоумышленник обокрал клубный магазин "Рубина" после поражения от "Зенита"

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В ночь после поражения от команды "Зенит" (0:3) неизвестный мужчина совершил кражу в клубном магазине казанского "Рубина".
Фото: Вечерняя Казань
Злоумышленник вскрыл дверь фаншопа на стадионе "Ак Барс Арена" и похитил различные предметы клубной атрибутики, включая кепки, футболки и толстовки на общую сумму 65 тыс. рублей.

Несмотря на сработавшую сигнализацию, сообщение о происшествии почему-то не дошло до ЧОПа. Работники магазина обнаружили пропажу только на следующее утро. Пока что злоумышленник не задержан, сообщает телеграм-канал Mash.


Рубин Зенит
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