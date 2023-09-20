Злоумышленник обокрал клубный магазин "Рубина" после поражения от "Зенита"

В ночь после поражения от команды " Зенит " (0:3) неизвестный мужчина совершил кражу в клубном магазине казанского "Рубина".

Фото: Вечерняя Казань

Злоумышленник вскрыл дверь фаншопа на стадионе "Ак Барс Арена" и похитил различные предметы клубной атрибутики, включая кепки, футболки и толстовки на общую сумму 65 тыс. рублей.



Несмотря на сработавшую сигнализацию, сообщение о происшествии почему-то не дошло до ЧОПа. Работники магазина обнаружили пропажу только на следующее утро. Пока что злоумышленник не задержан, сообщает телеграм-канал Mash.