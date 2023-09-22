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Личка: с "Зенитом" можно бороться, "Краснодар" это показывает

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка считает, что любой команде России по силам бороться с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
"Думаю, да, с "Зенитом" можно бороться, этот сезон это явно показывает. Сейчас мы можем видеть, что "Краснодар" идет на первом месте, значит все возможно", — сказал Личка.

Специалист отметил, что самое главное — показывать стабильную игру, тогда у любой команды будет шанс побороться с "Зенитом". Личка согласился, что у действующего чемпиона России хороший состав, но отметил, что во время длинного чемпионата может произойти всё, что угодно.

Источник: "РБ Спорт".


Личка Динамо Краснодар Зенит
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