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Агент: Рахманович не показывает какую-то сумасшедшую игру, он просто начал играть так, как от него ждали

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Агент полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича Младен Ратковица прокомментировал игру своего клиента в этом сезоне.
Фото: РИА Новости
- Я не стал бы говорить, что Рахманович показывает какую-то сумасшедшую игру в нынешнем сезоне, он просто начал играть так, как от него ждали. До приезда в Россию он выдал отличный сезон в Турции. И получилось так, что в прошлом сезоне в России он не показал того, что ждали. Стоит сделать скидку на то, что он привыкал к команде, к новой лиге. И я надеюсь, что сейчас он продолжит.

Амар Рахманович, выступающий на позиции атакующего полузащитника, перешел в "Крылья Советов" в сентябре прошлого года из турецкого "Коньяспора". В прошлом сезоне 29-летний хавбек провел за самарцев 26 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу на партнеров. В текущем сезоне на счету Рахмановича 3+2 по системе гол плюс пас в девяти играх за самарский коллектив во всех турнирах. Действующий контракт боснийца с "Крыльями Советов" рассчитан до конца июня 2025 года.

"Крылья Советов" набрали 18 очков в 9 сыгранных турах и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"


Рахманович Крылья Советов
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