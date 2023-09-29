- Я не стал бы говорить, что Рахманович показывает какую-то сумасшедшую игру в нынешнем сезоне, он просто начал играть так, как от него ждали. До приезда в Россию он выдал отличный сезон в Турции. И получилось так, что в прошлом сезоне в России он не показал того, что ждали. Стоит сделать скидку на то, что он привыкал к команде, к новой лиге. И я надеюсь, что сейчас он продолжит.
Амар Рахманович, выступающий на позиции атакующего полузащитника, перешел в "Крылья Советов" в сентябре прошлого года из турецкого "Коньяспора". В прошлом сезоне 29-летний хавбек провел за самарцев 26 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу на партнеров. В текущем сезоне на счету Рахмановича 3+2 по системе гол плюс пас в девяти играх за самарский коллектив во всех турнирах. Действующий контракт боснийца с "Крыльями Советов" рассчитан до конца июня 2025 года.
"Крылья Советов" набрали 18 очков в 9 сыгранных турах и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Рахманович не показывает какую-то сумасшедшую игру, он просто начал играть так, как от него ждали
Агент полузащитника "Крыльев Советов" Амара Рахмановича Младен Ратковица прокомментировал игру своего клиента в этом сезоне.
Фото: РИА Новости