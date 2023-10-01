"У Бителло большой потенциал... В будущем Бителло — игрок высокого уровня", — сказал Личка.
Специалист отметил, что бразилец в будущем, когда проведёт больше матчей в чемпионате России, улучшит навыки своей игры и будет лучше понимать РПЛ. Отметим, что Бителло перешёл в "Динамо" под занавес летнего трансферного окна.
Источник: Sport24.
Личка: в будущем Бителло — игрок высокого уровня, у него большой потенциал
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о полузащитнике команды Бителло.
Фото: "Чемпионат"