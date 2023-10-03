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"Локомотив" уверенно обыграл "Ростов" в матче Кубка России

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В Москве на стадионе "РЖД Арена" завершился матч 5-го тура Фонбет Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"
Местный "Локомотив" принимал "Ростов". Поединок закончился победой хозяев со счётом 3:1.

На 34-й минуте Тимур Сулейманов с передачи Антона Миранчука открыл счёт. На 39-й минуте отличился уже сам Миранчук, которому ассистировал Наир Тикнизян. А третий мяч на 59-й минуте забил Максим Глушенков с передачи Артёма Дзюбы. "Ростов" смог отыграть один мяч на 85-й минуте, отличился Максим Осипенко. Ему ассистировал Егор Глушенков.

"Локомотив" с 10 очками возглавляет турнирную таблицу группы B. "Ростов" с 8 очками занимает 3-е место.



Локомотив Ростов Кубок России
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