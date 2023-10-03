— Мы всю игру хорошо контролировали мяч и создавали моменты. Надо больше забивать. Со стороны соперника было несколько опасных фланговых передач, где мы сыграли не очень надежно. Но в целом была хорошая кубковая игра, абсолютно заслуженная победа.
Сегодня, 3 октября 2023 года, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоялся очередной матч группового этапа Кубка России по футболу (Путь РПЛ). В рамках него местный "Зенит" сыграл против калининградской "Балтики". Встреча завершилась викторией подопечных Сергея Семака. Итоговый счет игры – 2:1 в пользу хозяев поля. Отметим, что минувшая победа принесла сине-бело-голубым три очка и путевку в плей-офф Пути РПЛ Кубка страны.
Источник: "Матч ТВ"
Семак – о матче с "Балтикой": хорошая кубковая игра, абсолютно заслуженная победа
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над калининградской "Балтикой" (2:1) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"