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Защитник "Балтики" Гассама: мне нравятся русские, это отличные и дружелюбные люди

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Защитник "Балтики" Натан Гассама высказался о России и местных жителях.
Фото: ФК "Балтика"
"Калининград — топовый город, а Россия хорошая страна. Мне нравятся русские, это отличные и дружелюбные люди", — сказал Гассама.

22-летний футболист перешёл в калининградскую команду летом 2023 года. Всего за "Балтику" спортсмен в 10 матчах провёл на поле 797 минут, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.

Источник: Sport24.


Балтика
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