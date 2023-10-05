"Калининград — топовый город, а Россия хорошая страна. Мне нравятся русские, это отличные и дружелюбные люди", — сказал Гассама.
22-летний футболист перешёл в калининградскую команду летом 2023 года. Всего за "Балтику" спортсмен в 10 матчах провёл на поле 797 минут, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.
Источник: Sport24.
Защитник "Балтики" Гассама: мне нравятся русские, это отличные и дружелюбные люди
Защитник "Балтики" Натан Гассама высказался о России и местных жителях.
Фото: ФК "Балтика"