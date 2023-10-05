"Автоматическое продление контракта? Предусмотрены определенные условия. Не сомневаюсь, что он их выполнит", — Нагорных.
Нагорных не стал раскрывать условия активации этого пункта, заявив, что оставит эту тему с интригой. Функционер также подметил, что считает форварда важным игроком "Локомотива" и мотиватором.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Нагорных: не сомневаюсь, что Дзюба выполнит условия для автоматического продления контракта
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных считает, что форвард команды Артём Дзюба выполнит условия для автоматического продления соглашения ещё на сезон.
Фото: "Чемпионат"