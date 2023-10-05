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Чавес — про уровень футбола в РПЛ: уважаю Карпина, но не согласен с его мнением

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Полузащитник "Динамо" Луис Чавес отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина об уровне футбола в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Уважаю Карпина, но не согласен с его мнением. Возможно, он сказал это на эмоциях. Но раз мы говорим про внутренний чемпионат России, то уж в Катаре лига намного слабее РПЛ", — сказал Чавес.

Полузащитник отметил, что два этих сравнения даже нет никакого смысла сравнивать. Мексиканец считает, что Карпин произнёс подобное мнение, чтобы раззадорить своих игроков.

Напомним, Чавес выступает в московской команде с лета 2023 года, когда перешёл из "Пачуки".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Чавес Динамо Карпин Сборная России Ростов РПЛ
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