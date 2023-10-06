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Мостовой — про Ивича: такой подход мне нравится: без пафоса, прыганья, бега

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Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о главном тренере "Краснодара" Владимире Ивиче.
Фото: Getty Images
"Владимир — молодец вообще. Он приехал в "Краснодар" без шума, спокойно наладил игру в команде, в этом сезоне хорошо идет. Такой подход мне нравится: без пафоса, прыганья, бега — это потому что Владимир в футбол играл", — сказал Мостовой.

Мостовой считает, что в прошлом сезоне краснодарская команда заслуживала победы в Кубке России, так как играла лучше, чем соперник. Также Мостовой отметил, что Ивич сумел всё наладить в команде, которая в прошлом сезоне шла на шестых-седьмых местах в чемпионате России.

Источник: Metaratings.


Мостовой Ивич Краснодар
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