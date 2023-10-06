"Продажи идут активно. Пока реализовано около 25 тысяч билетов", — заявил Зеленов вчера, 5 октября.
Напомним, матч между командами состоится 8 октября на "Открытие Банк Арене". Сейчас "Спартак" занимает пятое строчку турнирной таблицы, набрав 16 очков. У ЦСКА столько же очков, но шестая строчка.
Источник: "Спорт-Экспресс".
В "Спартаке" заявили, что реализовали свыше 25 тысяч билетов на матч с ЦСКА
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что его команда реализовала свыше 25 тысяч билетов на матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"