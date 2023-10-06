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Александр Мостовой: в этом сезоне РПЛ будет интрига в борьбе за золото

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о конкуренции "Зенита" и "Краснодара" в борьбе за чемпионство.
Фото: "Матч ТВ"
"Краснодар" можно в этом году воспринимать как претендента на чемпионство. Ведь я еще после ухода Малкома говорил, что "Зенит" затрясет. И я уверен, что в этом сезоне будет интрига в борьбе за золото", — передает слова Мостового Meteratings.ru.

Сейчас "Краснодар" занимает первое место в РПЛ. За 10 туров у южан набралось 24 очка. Команда ни разу не проиграла в этом сезоне. Также команда пропустила меньше всех голов, краснодарцы вынимали мяч из своих ворот 3 раза. "Зенит" находится на 4 месте. За 10 матчей у сине-бело-голубых 17 очков.

Следующий матч "Краснодар" сыграет против "Ростова". "Зенит" приедет в гости на стадион "Фишт" к "Сочи".


Мостовой Зенит Краснодар
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