Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
19:30
УдинезеНе начат
Лечче
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Страсбур
22:00
НантНе начат

Александр Мостовой: я не в том возрасте, чтобы стать тренером

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок игрок испанской "Сельты" Александр Мостовой высказался о возможности стать тренером в будущем.
Фото: личный архив
"Я не в том возрасте, чтобы у меня были амбиции. Было бы мне лет 40, то я бы имел амбиции. У меня нет амбиций стать тренером, может, вообще им не буду", — передает слова Мостового "Советский спорт".

Сейчас Мостовой учится на тренера. В недавнем интервью бывший полузащитник "Зенита" и "Урала" Олег Шатов, который учится вместе с Александром, рассказал, что тот считается одним из самых потенциальных тренеров среди всех учащихся.

На данный момент Мостовому 55 лет.


Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится