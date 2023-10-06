"Я не в том возрасте, чтобы у меня были амбиции. Было бы мне лет 40, то я бы имел амбиции. У меня нет амбиций стать тренером, может, вообще им не буду", — передает слова Мостового "Советский спорт".
Сейчас Мостовой учится на тренера. В недавнем интервью бывший полузащитник "Зенита" и "Урала" Олег Шатов, который учится вместе с Александром, рассказал, что тот считается одним из самых потенциальных тренеров среди всех учащихся.
На данный момент Мостовому 55 лет.
Александр Мостовой: я не в том возрасте, чтобы стать тренером
Экс-игрок игрок испанской "Сельты" Александр Мостовой высказался о возможности стать тренером в будущем.
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