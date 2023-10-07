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Отец тренера "Ариса" усомнился, что его сын может захотеть работать в России

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Николай Шпилевский, отец главного тренера "Ариса" Алексея Шпилевского, высказался о возможном переходе сына в РПЛ.
Фото: Sportbox
По словам Шпилевского-старшего, в настоящее время такой вариант нереалистичен. Как заявил Николай Шпилевский, пока он не может представить себе мотивацию сына для перехода.

Ранее "Арис" одержал первую в своей истории победу в еврокубковых матчах. Кипрский клуб в Лиге Европы обыграл "Рейнджерс" из Глазго.

"Возможен ли приход в РПЛ? На сегодня, думаю, его жизнь — это Европа. Алексей сегодня выступает в группе Лиги Европы. Я не знаю, что может мотивировать его тренировать в России на данном этапе", - цитирует Шпилевского-старшего "РБ Спорт".


Шпилевский Арис
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