По словам Шпилевского-старшего, в настоящее время такой вариант нереалистичен. Как заявил Николай Шпилевский, пока он не может представить себе мотивацию сына для перехода.
Ранее "Арис" одержал первую в своей истории победу в еврокубковых матчах. Кипрский клуб в Лиге Европы обыграл "Рейнджерс" из Глазго.
"Возможен ли приход в РПЛ? На сегодня, думаю, его жизнь — это Европа. Алексей сегодня выступает в группе Лиги Европы. Я не знаю, что может мотивировать его тренировать в России на данном этапе", - цитирует Шпилевского-старшего "РБ Спорт".
Отец тренера "Ариса" усомнился, что его сын может захотеть работать в России
Николай Шпилевский, отец главного тренера "Ариса" Алексея Шпилевского, высказался о возможном переходе сына в РПЛ.
Фото: Sportbox