"Многие Дзюбу любят. Можно к нему по-разному относиться, но мало людей, которые не знают, кто он такой", — сказала Шишкина.
Отметим, что критика Дзюбы в нынешнем сезоне чаще всего связана с участием его в юмористических программах и шоу "Ну, так нельзя", где он обильно использует ненормативную лексику вместе с Леонидом Слуцким, находящимся сейчас без тренерской работы.
Источник: Metaratings.
Олимпийская чемпионка Шишкина: многие Дзюбу любят. Мало людей, которые не знают, кто он такой
Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина высказалась о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: личный архив