"Чувствую поддержку от руководства... Да, работа тренера оценивается по результатам, но процесс идет. Новички вливаются в команду. Естественно, если результатов нет, мы понимаем, что это — футбол", — сказал Абаскаль.
Испанский специалист отдельно высказался по поводу первого гола Милана Гаича в ворота его команды. Абаскаль считает, что его коллектив недостаточно двигался, в следствие чего не воспользовался возможностью отобрать мяч. Тренер заявил, что красно-белым нужно исправлять эти моменты.
Источник: Sport24.
Абаскаль: чувствую поддержку от руководства "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о поддержке со стороны руководства команды.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ