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Абаскаль: чувствую поддержку от руководства "Спартака"

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о поддержке со стороны руководства команды.
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ
"Чувствую поддержку от руководства... Да, работа тренера оценивается по результатам, но процесс идет. Новички вливаются в команду. Естественно, если результатов нет, мы понимаем, что это — футбол", — сказал Абаскаль.

Испанский специалист отдельно высказался по поводу первого гола Милана Гаича в ворота его команды. Абаскаль считает, что его коллектив недостаточно двигался, в следствие чего не воспользовался возможностью отобрать мяч. Тренер заявил, что красно-белым нужно исправлять эти моменты.

Источник: Sport24.


Абаскаль Спартак
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