"Считаю, мы заслуживали победу. Конечно, мы хотели победить в дерби. Пропускать на последних минутах всегда обидно, но это футбол", — сказал Чалов.
Спортсмен отметил, что после гола в ворота его команды у него не изменилось отношение к полузащитнику "Спартака" Хесусу Медине, который ранее также выступал за ЦСКА. Чалов также заявил, что для того, чтобы ЦСКА начал побеждать, команде нужно разобрать свои ошибки, но отметил, что она движется в правильном направлении.
Источник: Sport24.
Чалов: ЦСКА заслуживал победу в матче со "Спартаком"
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов считает, что его команда заслуживала победы в матче со "Спартаком" (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"