Защитник столичного ЦСКА Милан Гаич заработал оценку 8.1 и стал лучшим по этому показателю среди всех игроков. Серб забил 2 мяча в дерби против "Спартака". Матч московских грандов завершился ничьей 2:2. В сборной представлено 4 игрока "Рубина". Казанцы обыграли грозненский "Ахмат" со счетом 1:0.
Полный список игроков выглядит таким образом:
Денис Адамов — "Зенит"
Дмитрий Кабутов — "Рубин"
Алексей Грицаенко — "Рубин"
Егор Тесленко — "Рубин"
Милан Гаич — "ЦСКА"
Валентин Вада — "Рубин"
Эрик Бикфалви — "Урал"
Вильмар Барриос — "Зенит"
Мохаммад Мохеби — "Ростов"
Хесус Медина — "Спартак"
Гузина — "Балтика"
После 11-го тура РПЛ на первой строчке в таблице идет "Краснодар". У южан 27 очков в 11 матчах. Действующий чемпион страны "Зенит" находится на 3 месте. Сине-бело-голубые набрали 20 очков в 11 матчах.
Источник: WHOSCORED
WhoScored опубликовал символическую сборную 11-го тура РПЛ
Сайт WhoScored показал свою версию символической сборной лучших футболистов 11-го тура РПЛ.
ФОТО: WHOSCORED