По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по эпизоду матча «Спартак» — ЦСКА. Представители «Спартака» вызваны на заседание", — передает слова Григорьянца "СЭ".
Напомним, что во время матча 11-го тура РПЛ между "Спартак"— ЦСКА (2:2) бол-бой красно-белой команды толкнул Гайича. Серб вышел за границы поля, чтобы вбросить аут. Игрок пошел за мячом, который укатился чуть дальше линии. Пока Милан шел, к нему подошел бол-бой "Спартака" и предложил взять другой снаряд. Защитник армейцев отказался, далее молодой человек толкнул футболиста, после чего Гайич упал.
Спартак находится на шестой строчке в РПЛ. ЦСКА идет следом на седьмом месте. Обе команды набрали 17 очков.
КДК РФС рассмотрит конфликт Гайича и бол-боя "Спартака"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал , что комитет рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Милана Гайича.
Фото: телеграм-канал "ЦСКА здесь"