Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
0 - 0 0 0
ТорпедоЗавершен
Химки
0 - 0 0 0
Алания1 тайм

КДК РФС рассмотрит конфликт Гайича и бол-боя "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал , что комитет рассмотрит инцидент с бол-боем, толкнувшим защитника ЦСКА Милана Гайича.
Фото: телеграм-канал "ЦСКА здесь"
По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по эпизоду матча «Спартак» — ЦСКА. Представители «Спартака» вызваны на заседание", — передает слова Григорьянца "СЭ".

Напомним, что во время матча 11-го тура РПЛ между "Спартак"— ЦСКА (2:2) бол-бой красно-белой команды толкнул Гайича. Серб вышел за границы поля, чтобы вбросить аут. Игрок пошел за мячом, который укатился чуть дальше линии. Пока Милан шел, к нему подошел бол-бой "Спартака" и предложил взять другой снаряд. Защитник армейцев отказался, далее молодой человек толкнул футболиста, после чего Гайич упал.

Спартак находится на шестой строчке в РПЛ. ЦСКА идет следом на седьмом месте. Обе команды набрали 17 очков.


Спартак ЦСКА Гайич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится