"Специфика русских — любите пить водку, а чехи — пиво.
Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно", — передает слова Лички "РБ Спорт".
46-летний Личка возглавляет "Динамо" с начала этого сезона. Под руководством чешского специалиста бело-голубые идут на восьмом месте в РПЛ. Коллектив из Москвы набрал 17 очков в 11 матчах. Следующий матч динамовцы сыграют с "Локомотивом". Дерби пройдет 21 октября.
Личка: русские выпивают больше алкоголя чем чехи
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка поделился своим мнением о специфике русских
Фото: ФК "Динамо"