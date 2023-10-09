Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
0 - 0 0 0
ТорпедоЗавершен
Химки
2 - 2 2 2
АланияЗавершен

Личка: русские выпивают больше алкоголя чем чехи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка поделился своим мнением о специфике русских
Фото: ФК "Динамо"
"Специфика русских — любите пить водку, а чехи — пиво.

Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно", — передает слова Лички "РБ Спорт".

46-летний Личка возглавляет "Динамо" с начала этого сезона. Под руководством чешского специалиста бело-голубые идут на восьмом месте в РПЛ. Коллектив из Москвы набрал 17 очков в 11 матчах. Следующий матч динамовцы сыграют с "Локомотивом". Дерби пройдет 21 октября.


Динамо Личка
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится