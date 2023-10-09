- Что меня беспокоит в "Зените", так это то, что они не дают никакого шанса молодым российским игрокам. Меня как болельщика не волнуют бразильцы. Я требую молодой и российский "Зенит". Мне самому стыдно, что играют бразильцы, а не русские ребята - Семак должен испытывать те же чувства, что и я.
После одиннадцати проведенных туров "Зенит" занимает третью строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Коллектив Сергея Семака в текущем сезоне одержал пять побед, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения. В копилке "сине-бело-голубых" 20 набранных очков, отставание от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет 7 баллов. После международного перерыва на матчи национальных сборных "Зенит" в 12-м туре чемпионата России примет на своем поле вторую команду турнира - самарские "Крылья Советов". Игра состоится 22 октября и начнется в 16:30 по местному времени.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: Семаку должно быть стыдно, что за "Зенит" играют бразильцы, а не русские ребята
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о бразильцах в составе петербургского клуба.
Фото: "СЭ"