"Сейчас Эли будет рассматривать ситуацию с игрой за сборную. Со Швейцарией Израиль не будет играть дома, а дальше матч с Косово. Решит ли их команда полететь туда, зависит от УЕФА и федерации футбола Израиля", — сказал Личка.
Личка заявил, что не думал по поводу того, чтобы предоставить игроку отдых, так как все футболисты хотят играть из-за любви к игре. Так же специалист считает, что работа помогает им отвлечься от повседневных дел. Личка отметил, что с семьёй Дасы всё в порядке, все здоровы и прилетят к футболисту в Москву при первой же возможности.
Источник: Sport24.
Личка: Даса будет рассматривать ситуацию с игрой за сборную
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о ситуации с полузащитником команды Эли Дасой.
Фото: РБК Спорт