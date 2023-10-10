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Чемпионка ОИ Мельникова: "Спартак" достойно "выполз" из проигравших в частично победители

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица "Спартака" Ангелина Мельникова высказалась после матча команды с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" подарил сумасшедшие эмоции своим болельщикам. На последней минуте сравнять счет и достойно "выползти" из проигравших в частично победители!" — сказала Мельникова.

Спортсменка отметила, что ей понравилось дерби, которое для неё получилось очень эмоциональным. Мельникова призналась, что ушла со стадиона с прекрасным настроением.

Напомним, красно-белые вырвали ничью в этом матче, забив на 90+7-й минуте.

Источник: Metaratings.


Cпартак ЦСКА
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