"Спартак" подарил сумасшедшие эмоции своим болельщикам. На последней минуте сравнять счет и достойно "выползти" из проигравших в частично победители!" — сказала Мельникова.
Спортсменка отметила, что ей понравилось дерби, которое для неё получилось очень эмоциональным. Мельникова призналась, что ушла со стадиона с прекрасным настроением.
Напомним, красно-белые вырвали ничью в этом матче, забив на 90+7-й минуте.
Источник: Metaratings.
Чемпионка ОИ Мельникова: "Спартак" достойно "выполз" из проигравших в частично победители
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица "Спартака" Ангелина Мельникова высказалась после матча команды с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"