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Карпин: а если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится, и нас допустят

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что хочет окончания конфликта на Украине.
Фото: Коммерсант
"А если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится, и нас допустят", — сказал Карпин.

Напомним, ранее в УЕФА заявили, что вернут сборную России к международным матчам только после окончания событий на Украине. Сегодня, 10 октября, УЕФА отменил решение о возвращении юниорской сборной России.

Источник: Sport24.


Карпин Сборная России
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