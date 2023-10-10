"А если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится, и нас допустят", — сказал Карпин.
Напомним, ранее в УЕФА заявили, что вернут сборную России к международным матчам только после окончания событий на Украине. Сегодня, 10 октября, УЕФА отменил решение о возвращении юниорской сборной России.
Источник: Sport24.
Карпин: а если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится, и нас допустят
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что хочет окончания конфликта на Украине.
Фото: Коммерсант