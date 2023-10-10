"Может быть, как раз пауза пойдет нам на пользу, потому что нам нужен определенный отдых, чтобы перезапустить свои мысли, свое отношение, в некоторых моментах — самоотдачу", — сказал Тимощук.
Отметим, что сейчас команды ушли на международную паузу. Действующий чемпион России следующий матч проведёт дома, 22 октября. Соперником коллектива из Санкт-Петербурга станут "Крылья Советов", в нынешнем сезоне занимающие второе место в турнирной таблице.
Источник: ТАСС.
Тимощук — о международной паузе: может пойти "Зениту" на пользу. Нам нужно перезапустить мысли
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук считает, что международная пауза может пойти команде на пользу.
Фото: ФК "Зенит"