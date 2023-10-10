"Артем в определенном смысле уникальный человек. Не только как футболист. Не зря он получил звание самого медийного игрока РПЛ. Такие люди, такие спортсмены продвигают вид спорта, интерес к футболу", — передает слова Нагорных "Известия".
Артем Дзюба вернулся в Россию из Турции в середине предыдущего сезона. С того момента форвард сыграл 25 матчей во всех турнирах. За железнодорожников нападающий забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.
До "Локомотива" Дзюба 6 лет играл за "Зенит". Вместе с сине-бело-голубыми Артем стал четырехкратным чемпионом России.
Нагорных: Дзюба — уникальный человек
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился своим мнением о форварде железнодорожников Артеме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"