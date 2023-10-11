– В эту паузу у нас большинство футболистов уедут играть в сборную, а останется всего 11 игроков. В четверг на тренировке будет всего девять игроков и два вратаря. Скоро буду как Пеп Гвардиола, который приходит утром в раздевалку, а там никого нет, потому что все разъехались по сборным. С другой стороны, такая ситуация выглядит хорошо. Ребята летят домой в родные края и мысленно перезагружаются, – цитирует 46-летнего чешского специалиста Sport24.
После 11-ти сыгранных туров чемпионата России "Динамо" под руководством Марцела Лички замыкает восьмерку сильнейших клубов таблицы, имея в активе 17 очков. Отставание от "Крыльев Советов", которые располагаются на второй строчке в РПЛ, составляет всего 4 очка. 21 октября после международного окна "бело-голубых" ждет московское дерби в гостях с "Локомотивом" в рамках 12-го тура Премьер-Лиги. В последнем матче "Динамо" на своем поле потеряло очки с "Факелом" (0:0) и упустило шанс подняться в таблице.
Личка: скоро буду как Гвардиола. Утром в раздевалке никого нет, потому что все разъехались по сборным
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка порассуждал о влиянии международных окон на московскую команду.
Фото: ФК "Динамо"