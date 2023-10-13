"Камерун — хорошая команда. Показали, как физически подготовлены. С ними было интересно играть. В целом игра понравилась. Показалось, в конце первого тайма они не верили, что могут отобрать у нас мяч. По крайней мере, было такое ощущение... Матч против Камеруна — ощущения близки к счастью", — сказал Сафонов.
Многие называют команду Камеруна самым серьёзным соперником сборной России с марта 2022 года, когда в отношении российского футбола были введены санкции из-за конфликта на Украине. С тех пор национальная команда проводит лишь товарищеские матчи, однако, в условиях тотального бана, договорится с многими футбольными ассоциациями не получается.
Источник: Sport24.
Сафонов: матч против Камеруна — ощущения близки к счастью
Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался по итогам матча с Камеруном (1:0).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ