"Отличия будут и есть в любой команде, у любого тренера. Но не скажу, что отличается сильно. Самое главное — самоотдача, работа. Понятно, что есть отличающиеся нюансы и в тактике", — передает слова Соболева "РБ Спорт".
12 октября Россия обыграла Камерун со счетом 1:0. Соболев смог поразить ворота соперника, но гол не был засчитан из-за офсайда.
В этом сезоне Соболев сыграл 10 матчей во всех турнирах. Александр смог забить 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
"Спартак" Соболева идет на шестом месте в РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 17 очков в 11 матчах.
Соболев: тренировочный процесс в сборной России и в "Спартаке" не сильно отличаются
Форвард "Спартака" Александр Соболев сравнил тренировочный процесс в сборной России и в красно-белой команде.
Фото: "Чемпионат"