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Соболев: тренировочный процесс в сборной России и в "Спартаке" не сильно отличаются

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Форвард "Спартака" Александр Соболев сравнил тренировочный процесс в сборной России и в красно-белой команде.
Фото: "Чемпионат"
"Отличия будут и есть в любой команде, у любого тренера. Но не скажу, что отличается сильно. Самое главное — самоотдача, работа. Понятно, что есть отличающиеся нюансы и в тактике", — передает слова Соболева "РБ Спорт".

12 октября Россия обыграла Камерун со счетом 1:0. Соболев смог поразить ворота соперника, но гол не был засчитан из-за офсайда.

В этом сезоне Соболев сыграл 10 матчей во всех турнирах. Александр смог забить 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

"Спартак" Соболева идет на шестом месте в РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 17 очков в 11 матчах.


Сборная России Соболев Спартак
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