"Я вроде как с дельфинами больше. Съемки были в Москвариуме, сначала посмотрел представление, потом вышел к своим "братьям" и чуть с ними побыл. Они ныряют так же, как и я", — передает слова Соболева "РБ Спорт".
Сейчас Соболев находится на сборах национальной команды России. Вчера сборная одержала победу вместе с Александром в составе над Камеруном. Матч окончился со счетом 1:0.
Соболев в этом сезоне РПЛ забил 2 гола в 9 матчах. "Спартак" Соболева идет на шестом месте в РПЛ. Команда набрала 17 очков за 11 туров чемпионата.
Следующий матч "Спартак" сыграет против воронежского "Факела" дома. Встреча пройдет 22 октября в 14:00 по московскому времени.
Соболев: дельфины ныряют, как и я
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о съёмках с дельфинами перед матчем с сборной Камеруна.
Фото: "Чемпионат"