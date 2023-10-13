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Соболев: дельфины ныряют, как и я

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Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о съёмках с дельфинами перед матчем с сборной Камеруна.
Фото: "Чемпионат"
"Я вроде как с дельфинами больше. Съемки были в Москвариуме, сначала посмотрел представление, потом вышел к своим "братьям" и чуть с ними побыл. Они ныряют так же, как и я", — передает слова Соболева "РБ Спорт".

Сейчас Соболев находится на сборах национальной команды России. Вчера сборная одержала победу вместе с Александром в составе над Камеруном. Матч окончился со счетом 1:0.

Соболев в этом сезоне РПЛ забил 2 гола в 9 матчах. "Спартак" Соболева идет на шестом месте в РПЛ. Команда набрала 17 очков за 11 туров чемпионата.

Следующий матч "Спартак" сыграет против воронежского "Факела" дома. Встреча пройдет 22 октября в 14:00 по московскому времени.


Спартак Соболев Сборная России
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