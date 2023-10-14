Агент Морелоса: было бы замечательно оказаться зимой в России. Хотим перейти в такую команду, как "Зенит"

Мартин Каманьо, агент нападающего "Сантоса" Альфредо Морелоса, заявил, что в зимнее трансферное окно был бы не против перехода своего клиента в один из клубов России.

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27-летний Морелос оказался в бразильской команде в сентябре 2023 года, когда перешёл из "Рейнджерс". За шотландскую команду колумбийский футболист выступал свыше шести лет, забив в 269 матчах 124 гола и отдав 58 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, cоглашение Морелоса с "Сантосом" рассчитано ещё на срок около двух лет.



Источник: "Планы на зиму — возвращение в Европу, в Россию было бы вообще замечательно. Хотим перейти в такую команду, как " Зенит ", например. Поближе будет видно", — сказал Каманьо.27-летний Морелос оказался в бразильской команде в сентябре 2023 года, когда перешёл из "Рейнджерс". За шотландскую команду колумбийский футболист выступал свыше шести лет, забив в 269 матчах 124 гола и отдав 58 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, cоглашение Морелоса с "Сантосом" рассчитано ещё на срок около двух лет.Источник: Sport24