"Спартаку" нужен другой тренер. Надеюсь, что придет человек, который понимает, что значит руководить таким большим клубом, как "Спартак", — сказал Камоцци.
Напомним, испанский специалист начал работу в московском клубе летом 2022 года. В нынешнем сезоне Абаскаль столкнулся с серьёзной критикой из-за постоянной ротацией стартового состава. Многие считают, что именно из-за этого у красно-белых не получается достигнуть высоких результатов.
Источник: РИА Новости Спорт.
Камоцци: "Спартаку" нужен другой тренер. Нужен человек, понимающий, что значит руководить такой командой
Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что "Спартак" должен сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ