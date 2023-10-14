Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
Арсенал Тула2 тайм
Сокол
14:00
НефтехимикНе начат
КАМАЗ
14:00
ШинникНе начат
Тюмень
16:00
ВолгарьНе начат
Динамо Мх
16:00
ЧерноморецНе начат
Алания
17:00
ЛенинградецНе начат
Кубань
17:30
ТорпедоНе начат
Химки
18:00
ЕнисейНе начат
Родина
20:00
АкронНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Северная Ирландия
16:00
Сан-МариноНе начат
Украина
16:00
Северная МакедонияНе начат
Словения
19:00
ФинляндияНе начат
Болгария
19:00
ЛитваНе начат
Италия
21:45
МальтаНе начат
Венгрия
21:45
СербияНе начат
Дания
21:45
КазахстанНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

США
22:00
ГерманияНе начат

Камоцци: "Спартаку" нужен другой тренер. Нужен человек, понимающий, что значит руководить такой командой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что "Спартак" должен сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Спартаку" нужен другой тренер. Надеюсь, что придет человек, который понимает, что значит руководить таким большим клубом, как "Спартак", — сказал Камоцци.

Напомним, испанский специалист начал работу в московском клубе летом 2022 года. В нынешнем сезоне Абаскаль столкнулся с серьёзной критикой из-за постоянной ротацией стартового состава. Многие считают, что именно из-за этого у красно-белых не получается достигнуть высоких результатов.

Источник: РИА Новости Спорт.


Камоцци Абаскаль Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится