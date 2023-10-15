"До скольки лет Артем сможет играть? Года три еще поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ — лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго", — сказал Мостовой.
Напомним, 35-летний Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России. На его счету 159 мячей в 188 матчах. На втором месте располагается Олег Веретенников с 143 голами в 169 матчах. Тройку замыкает Александр Кержаков, у которого 139 мячей в 187 играх.
Источник: "РБ Спорт".
Александр Мостовой — о Дзюбе: еще года три поиграет. РПЛ — лига пешеходов
Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"