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Александр Мостовой — о Дзюбе: еще года три поиграет. РПЛ — лига пешеходов

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Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о нападающем "Локомотива" Артёме Дзюбе.
Фото: "Чемпионат"
"До скольки лет Артем сможет играть? Года три еще поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ — лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго", — сказал Мостовой.

Напомним, 35-летний Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России. На его счету 159 мячей в 188 матчах. На втором месте располагается Олег Веретенников с 143 голами в 169 матчах. Тройку замыкает Александр Кержаков, у которого 139 мячей в 187 играх.

Источник: "РБ Спорт".


Дзюба Мостовой Локоомтив
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