"Кто меня удивил больше всех после трети сезона в РПЛ? Здесь, однозначно, лидер у меня один – это, конечно, тренер "Краснодара" Владимир Ивич. Тут даже спорить никто не сможет. "Краснодар" заслуженно идёт на первом месте, интересно будет дальше смотреть, как он это выдержит", — сказал Мостовой.
Напомним, сербский специалист работает в "Краснодаре" с января 2023 года, заменив на этой должности Александра Сторожука. В прошлом сезоне краснодарская команда дошла до финала Кубка России, уступив в решающем матче ЦСКА. В нынешнем сезоне "быки", набравшие 27 очков в 11 турах, идут в турнирной таблице РПЛ на первом месте.
Источник: Metaratings.
Александр Мостовой — про Ивича: больше всех удивил. "Краснодар" заслуженно идёт на первом месте
Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о главном тренере "Краснодара" Владимире Ивиче.
Фото: Getty Images