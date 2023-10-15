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Мостовой – о словах Карпина: мне просто очень смешно, никто не любит правду

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Бывший полузащитник московского "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на слова своего бывшего одноклубника, а ныне главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина.
Фото: "Матч ТВ"
– Мне просто очень смешно. Где Карпин увидел здесь критику? Просто никто не любит правду, – цитирует Мостового "РБ Спорт".

Сегодня, 15 октября, на пресс-конференции в Турции главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин признался, что ему "смешно все, что говорит Мостовой". Речь шла о критике Мостовым совмещения постов Валерием Карпиным в национальной команде и клубе Российской Премьер-Лиги. По словам Александра, это является неприемлемым. Карпин подчеркнул, что в случае снятия бана с РФС он оставит пост главного тренера "Ростова" и сосредоточится на работе в главной команде страны.


Сборная России Карпин Мостовой Ростов
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