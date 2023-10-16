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Карпин – о следующих матчах сборной России: есть переговоры с какими-то командами

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин не смог ответить на вопрос о том, с кем наша национальная команда проведет следующие товарищеские матчи.
Фото: "Матч ТВ"
— Следующие матчи? Есть какие-то переговоры с какими-то сборными.

Напомним, в ходе октябрьского сбора национальная команда России провела два товарищеских матча. 12 числа подопечные Валерия Карпина одержали победу над Камеруном со счетом 1:0. Сегодня, 16 октября, российская дружина сыграла вничью с командой Кенией – 2:2.

Источник: "Матч ТВ"


Карпин Сборная России
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