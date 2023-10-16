— Следующие матчи? Есть какие-то переговоры с какими-то сборными.
Напомним, в ходе октябрьского сбора национальная команда России провела два товарищеских матча. 12 числа подопечные Валерия Карпина одержали победу над Камеруном со счетом 1:0. Сегодня, 16 октября, российская дружина сыграла вничью с командой Кенией – 2:2.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин – о следующих матчах сборной России: есть переговоры с какими-то командами
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не смог ответить на вопрос о том, с кем наша национальная команда проведет следующие товарищеские матчи.
Фото: "Матч ТВ"